Огромное граффити со словами песни Dj Smash появилось на набережной Камы

Пермский художник Николай Вершинин нарисовал огромное граффити на набережной Камы. Рисунок в стиле каллиграффити появился на крыше круглого кафе недалеко от Коммунального моста.

Как рассказали в пресс-службе департамента культуры и молодежной политики, цветовая палитра взята из герба Пермского края, а зашифрованный текст — строки из песни-гимна 300-летия города «Любимая Пермь» от Dj Smash.

Граффити занимает около 380 м2. Сам художник признается, что на работу ушло три дня, он расписывал крышу днем при температуре выше +30°С и ночью.

Официальное сообщение департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.