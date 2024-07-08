Арт-объект времен культурной революции нашли среди металлолома в Кунгуре

В Кунгуре нашли и восстановили арт-объект «Мотылек», который установили во времена пермской «культурной революции» рядом с кинотеатром «Кристалл».

Скульптура представляет собой образ человека с цветком и крыльями из металла. Ее обнаружили местные жители в пункте металлолома, рассказали в официальной группе радиостанции «Первое Кунгурское». Они привели «Мотылька» в порядок и установили на аэродроме Мыльники под Кунгуром.

«Мотылек» появился летом 2011 года в рамках фестиваля «Белые ночи». Автор работы, рижский скульптор Карлис Иле, получил за эту работу главный приз международного фестиваля пластики им. Николая Полукарова.