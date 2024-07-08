Пятница окажется самым холодным днем на неделе

В Пермском крае на неделе с 8 по 14 июля установится умеренно прохладная погода. Пик придется на пятницу, 12 июля, — тогда до региона доберется воздушная масса арктического происхождения. По данным ГИС-центра ПГНИУ, неделя за счет теплого начала и прохладной концовки будет по температуре воздуха близка к норме, а на востоке даже теплее на 1-2°С.

В понедельник, 8 июля, ожидаются локальные дожди с грозами. Прогреву помешает облачность, на северо-востоке будет до +28°С, на остальной территории +20…+25°С. Вечером будет теплее.

Во вторник и среду будет малооблачно, но без осадков. На севере и северо-западе региона в среду может быть гроза. Ночью ожидается +13…+18°С и днем +27…+30°С, в Перми оба дня +28…+30°С.

В течение четверга холодный фронт пройдет через территорию края с севера на юг. Из-за этого больше всего осадков будет на юге. Воздух прогреется до +25…+28°С, в остальных районах днем +19…+24°С. В Перми в течение дня могут быть дожди и грозы, но не повсеместно.

В пятницу над Зауральем начнет формироваться циклон, на юго-востоке продолжатся дожди. Они могут пройти и в центральных районах, на севере и западе осадков не ожидается. Столбик термометра днем поднимется до +17…+22°С в зависимости от облачности. В Перми максимальная температура может быть около +20°С.

В выходные дни будет малооблачно и умеренно прохладно. По прогнозам, ночная температура существенно понизится +8…+13°С, а днем будет +18…+24°С, и это немного ниже нормы для середины июля.