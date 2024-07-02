Фонтаны оборудуют табличками о запрете купания

У городских фонтанов появятся новые таблички с правилами поведения и информацией о запрете купания. Такое решение приняли на городской комиссии по делам несовершеннолетних.

В городе будут проходить соответствующие рейды. Специалисты районных администраций и комиссии по делам несовершеннолетних будут напоминать о правилах поведения и безопасности, в частности, о том, что детям нельзя находиться в чашах фонтанов.

Также патрулировать места а фонтанами будут сотрудники полиции. Они привлекут к административной ответственности нарушителей. «Напомним, что согласно статье 6.2.1. «Купание в чашах фонтанов» Закона Пермского края «Об административных правонарушениях», данное действие влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей. Под купанием в настоящей статье понимается процесс нахождения в чаше фонтанной конструкции, а равно погружения или плавания», — рассказали в пресс-службе городской администрации.