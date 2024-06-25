К осени в городе появятся два укрытия

В Перми отремонтируют два муниципальных защитных сооружения гражданской обороны. Оба находятся в Свердловском районе.

Первое укрытие расположено в подвале дома на Куйбышева, 153. Его площадь — 76,7 м2, необходимо провести отделку, монтаж дверных блоков, электромонтажные и сантехнические работы, а также устроить охранно-пожарную сигнализацию и технологическое оборудование. На эти цели власти выделят 4,8 млн рублей.

Второе укрытие находится на Куйбышева, 107. Проект предусматривает демонтаж и организацию новой стяжки на полу, замену отделки помещений, а также всех дверей и системы водоснабжения и канализации. Нужно будет организовать место, где разместятся люди и припасы, а также восстановить приточно-вытяжную систему вентиляции, электрооборудование и электроосвещение. На капремонт выделят 2,3 млн рублей, объект должен быть готов к 22 августа.