«Матроскин» нашел здание для приюта

Приют для животных «Матроскин» нашел новое место, в которое готов переехать. Это отдельно стоящее здание в черте города. Его площадь —570 м2, рассказала основатель приюта Галя Море.

В новом здании множество окон и комнат, свои коммуникации. В нем у «Матроскина» появится возможность сделать бассейн для реабилитации спинальников, а также открыть небольшую социальную ветклинику, где будут бесплатно лечить и стерилизовать бездомных животных. Представители приюта заключили с продавцом договор задатка. Стоимость нового здания — 8 млн рублей.

У «Матроскина» есть только 4 млн, это деньги, собранные горожанами. В итоге «Матроскин» выставил на продажу собственное подвальное помещение в Доме Грузчика. Ранее приют находился там. В 2018 году, после прокурорской проверки «Матроскин» выселили, так как закон запрещает содержать животных в подвалах жилых домов. Еще 1 млн рублей благотворительная организация намерена собрать благодаря неравнодушным жителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в РЖД ввели новые правила по перевозке животных после инцидента с котом Твиксом.

Информационный обзор редакции.