Известно, что с пермскими туристами, находящимися в Дагестане

Стало известно, что сейчас с пермскими туристами в Дагестане. 23 июня в Махачкале и Дербенте произошел теракт. Боевики напали на две православные церкви, синагогу, а также пост ДПС. Известно о гибели 15 правоохранителей, четырех мирных жителей, в том числе священнослужителя. В республике ввели режим контртеррористической операции. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

В рамках автобусного тура в республике находятся 45 туристов, среди них двое детей, сообщает «АиФ» с отсылкой на туроператора «Компас-тур». Группа сейчас в Избербаше. В момент трагических событий туристы были в Осетии. Вернуться домой они должны ко 2 июля.

Вместе с тем, в квартале от синагоги в Дербенте, на которую напали террористы, находилась пермячка с семьей. По данным портала Properm.ru, им удалось выбраться — помог таксист, который отвозил их в центр города. Он же забрал в семью и доставил их в пригород, дальше от места трагедии.