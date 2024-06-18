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«Кристалл» исключили из объектов культурного наследия

Фестиваль Медвежонок/ВКонтакте

Кинотеатр «Кристалл» в Перми исключили из числа объектов культурного наследия народов России. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Панорамный кинотеатр «Кристалл», построенный в 1960 году, физически уже не существует. Такой вывод сделали в результате государственной историко-культурной экспертизы в 2023 году. По сути, «Кристалл» лишился своего статуса после того, как в 2006 году его реконструировали и возвели на его месте новый комплекс. Тогда прошлое историческое здание «потеряло» до 70% конструкций.

Долгие годы здание «Кристалла» занимал кинотеатр Very Velly. Сейчас в нем находятся краевой региональный молодежный центр и «Пермская синематека». 

«Кристалл» в Перми стал первым на Урале и вторым в Советском союзе панорамным кинотеатром. Первые сеансы в нем прошли через день, после официального открытия, - 30 декабря 1960 года. Кинотеатр был принят под государственную охрану в качестве памятника архитектуры 20 мая 1993 года.

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