«Кристалл» исключили из объектов культурного наследия

Кинотеатр «Кристалл» в Перми исключили из числа объектов культурного наследия народов России. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Панорамный кинотеатр «Кристалл», построенный в 1960 году, физически уже не существует. Такой вывод сделали в результате государственной историко-культурной экспертизы в 2023 году. По сути, «Кристалл» лишился своего статуса после того, как в 2006 году его реконструировали и возвели на его месте новый комплекс. Тогда прошлое историческое здание «потеряло» до 70% конструкций.
Долгие годы здание «Кристалла» занимал кинотеатр Very Velly. Сейчас в нем находятся краевой региональный молодежный центр и «Пермская синематека».
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