В Черняевском лесу снесут ворота недостроенного зоопарка

В Черняевском лесу снесут ворота для зоопарка, который намеревались построить в этом месте в советские годы. На демонтаж из городского бюджета выделят 1,2 млн рублей.

Кирпичное сооружение находится на территории леса, западнее земельного участка по шоссе Космонавтов, 152. В прошлом году оно было признано самовольной постройкой, и власти велели снести его. В технической документации определен порядок демонтажа: сначала разбирают железобетонные перекрытия, затем кирпичные стены, после – фундамент. Начнут снос кирпичных ворот в августе, закончить должны к концу октября.

Отметим, что в советское время власти решили перенести зоопарк в Черняевский лес. Работы начали в 1970-х годах, на участке стали вырубать деревья и строить входную группу. Но проект «завернул» Горстрой – он оказался слишком дорогим и требовал переделки.