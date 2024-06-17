Пермь попала в топ-5 миллионников по цифровизации городского хозяйства

Пермь и Пермский край попали в число лидеров рейтинга по индексу «IQ городов» по итогам 2023 года. Он оценивает уровень цифровизации городского хозяйства регионов России по таким направлениям, как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Всего в рейтинге представлены 235 крупных городов.

Индекс «IQ городов» оценивают в рамках проекта «Умный город» в четырех категориях: крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры. В топ-5 по итогам прошлого года в категории «Крупнейшие города» попала Пермь, обойдя Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Самару.

В категории «Административные центры» первое место у Чернушинского округа, также в десятку лучших вошли другие населенные пункты Пермского края — Краснокамский и Кунгурский округа, города Чайковский, Лысьва, Соликамск. В номинации «Большие города» в топ-10 попал Пермский округ.