Жара начнет отступать: рассказываем о прогнозе погоды на эти выходные

В выходные Пермском крае все еще будет жара, но она уже пойдет на спад. На севере ожидается более прохладная погода, в некоторых районах осадки.

В субботу, 15 июня, днем в Пермском крае пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалом. Их интенсивность, как отметили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возрастает до опасной, было объявлено штормовое предупреждение. Температура ночью еще будет высокой — +17…+22°С. Днем в регионе столбик термометра поднимется до +26…+31°С, а на крайнем юге до +36°С. В Перми ночью осадков не ожидается, температура будет на уровне +21°С. Днем будут дожди, грозы, шквалистый ветер до 15-20 м/с, столбик термометра будет на отметке не выше +31°С.

В воскресенье, 16 июня, уходящая фронтальная система унесет с собой и дожди на юг и восток региона. Ночью там еще будут грозы, но днем осадки прекратятся. Ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +12…+17°, в Перми около +16°С. Днем потеплеет до +24…+29°, в Перми до +25°С. На севере будет прохладно — +18…+23°С.

В понедельник, 17 июня, будет сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью будет на уровне +10…+15°, а на крайнем севере до +5°С, в Перми около +11°С. Днем столбик термометра поднимется до +22…+27°С в Пермском крае, в Перми ожидается около +25°С.