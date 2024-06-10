Начались рейды по незаконным пляжам в городе

Начались рейды по незаконным местам отдыха у воды в Перми. Как рассказали в пресс-службе администрации города, летом их будут проводить каждую неделю.

Напомним, в Перми будут работать в этом году четыре официальных пляжа. Они находятся на правом берегу реки Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Их обещают открыть 15 июня.

Первый рейд прошел в Индустриальном районе. Сотрудники районной администрации и инспекторы полиции по делам несовершеннолетних проверяли, есть ли дети на водных объектах на Архитектора Свиязева, 33, 1-й Гиринской (большой и малый Андроновские пруды), в деревне Субботино, у реки Мулянка в СНТ на Оверятской, 20а/9 и шоссе Космонавтов, 244.

По данным администрации, несколько детей купались в Андроновских прудах, что делать запрещено. Этого водоема нет в числе организованных пляжей. В итоге в отношении родителей несовершеннолетних зарегистрированы материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.