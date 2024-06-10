Тридцать плюс: метеорологи рассказали, какие дни будут самыми жаркими на неделе

В Пермь придет жаркая погода. По данным проекта «Метеоролог и я», температура воздуха будет выше нормы на +6…+7°C. Дневные максимумы могут составить +28…+33°C, в отдельные сутки не исключены еще более высокие значения.

«Возможно установление новых температурных рекордов. На текущий момент для второй декады июня в основном действуют рекорды от 1998 года, и они очень близки к тем значениям, которые ожидаются на предстоящей неделе», – пояснили метеорологи.

В понедельник, 10 июня, в Пермском крае воздух прогреется до +20…+25°C. Будет переменная облачность и местами кратковременные дожди. В ночь на вторник ожидается 9…+14°C, днем столбик термометра поднимется до +24…+29°C. Возможны порывы до 18 м/с при грозе. Дожди могут быть кратковременными в северных районах региона.

12 июня будет малооблачно и жарко. В ночь на среду температура воздуха +14…+19°C. Днем воздух будет прогрет до +28…+33°C. Опять возможно усиление ветра до 18 м/с при грозе и кратковременные дожди, и снова это касается севера Пермского края.

В ночь на 13 июня температура воздуха будет на отметке +15…+20°C, днем поднимется до +28…+33°С. Погода будет малооблачной, севере возможны кратковременные дожди, грозы и усиления ветра. В пятницу, 14 июня, стоит ждать переменной облачности, небольшие осадки с грозами могут быть на всей территории края. Несмотря на это ночью все равно будет тепло +15…+20°C, а днем жарко +27…+32°C.

По прогнозам, после 14 июня погода существенно не изменится: дожди будут кратковремнными и локальными, температура воздуха на уровне +30°C днем, возможно ее небольшое понижение за счет увеличения облачности и увеличения количества осадков.