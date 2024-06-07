В Пермском крае будет дождливо и ветрено, но тепло

В выходные, 8 и 9 июня, в Пермском крае будет тепло, но ветрено и местами дождливо. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Пермский Гидрометцентр.

В субботу, 8 июня, на смену циклону придет промежуточный барический гребень. Ночью возможны кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Днем осадков не ожидается, но усилится ветер, его порывы могут достигать 13 м/с. Ночью температура воздуха будет на отметке +10…+15°С, на востоке холоднее – до +5°С. Днем потеплеет до +19…+24°С в крае, в Перми до +20°С.

Ночь на 9 июня пройдет без осадков, но днем в Пермском крае возможны кратковременные дожди, в Перми ожидается сухая погода. Ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха понизится до +9…+14°С, в горах и низинах до +4°С, в Перми около +12°С. Днем столбик термометра будет на отметке +17…22°С, в Перми до +21°С.