15 пляжей будут работать в Пермском крае этим летом

В Пермском крае официально в 2024 году будут работать 15 пляжей. Они откроются в Перми, Добрянском, Чайковском, Кунгурском районах. Такие данные предоставил на 7 июня региональный Роспотребнадзор.

Список официальных пляжей в Пермском крае в 2024 году:

Кама в районе станции КамГЭС, Пермь

Сылва, Новые Ляды, Пермь

Кама в районе автомоста на правом берегу, Пермь

Мотовилихинский пруд, Пермь

Кама ниже профилактория «Уральская Венеция», Добрянка

Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» №1

Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» № 2

Кама, Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка»

правый берег р. Сылва, Городской пляж, г.Кунгур, ул.Воровского

левый берег Сылвы (р-н Машановской пристани), городской пляж, Кунгур, ул. Труда

правый берег Сылвы, Кунгур, ул. Воровского, 1

правый берег Сылвы (р-н Машзавода, подвесной мост), Кунгур

Тимкинский пруд, Пермский район, Гамово

Кама, Осинский городской пляж, Оса

Кама, городской пляж, Чайковский

Сейчас специалисты готовят пляжи к работе, отбирают пробы воды и песка. За весь сезон будет исследовано более 100 проб воды в зоне купания и 100 проб почвы. Пляжи допустят только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о его соответствии санитарным правилам.

По данным на 7 июня, пока разрешение получил только один пляж, который находится в Усть-Качке.