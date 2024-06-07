15 пляжей будут работать в Пермском крае этим летом

В Пермском крае официально в 2024 году будут работать 15 пляжей. Они откроются в Перми, Добрянском, Чайковском, Кунгурском районах. Такие данные предоставил на 7 июня региональный Роспотребнадзор.
Список официальных пляжей в Пермском крае в 2024 году:
- Кама в районе станции КамГЭС, Пермь
- Сылва, Новые Ляды, Пермь
- Кама в районе автомоста на правом берегу, Пермь
- Мотовилихинский пруд, Пермь
- Кама ниже профилактория «Уральская Венеция», Добрянка
- Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» №1
- Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» № 2
- Кама, Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка»
- правый берег р. Сылва, Городской пляж, г.Кунгур, ул.Воровского
- левый берег Сылвы (р-н Машановской пристани), городской пляж, Кунгур, ул. Труда
- правый берег Сылвы, Кунгур, ул. Воровского, 1
- правый берег Сылвы (р-н Машзавода, подвесной мост), Кунгур
- Тимкинский пруд, Пермский район, Гамово
- Кама, Осинский городской пляж, Оса
- Кама, городской пляж, Чайковский
Сейчас специалисты готовят пляжи к работе, отбирают пробы воды и песка. За весь сезон будет исследовано более 100 проб воды в зоне купания и 100 проб почвы. Пляжи допустят только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о его соответствии санитарным правилам.
По данным на 7 июня, пока разрешение получил только один пляж, который находится в Усть-Качке.
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