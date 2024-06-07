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15 пляжей будут работать в Пермском крае этим летом

Пресс-служба администрации Перми

В Пермском крае официально в 2024 году будут работать 15 пляжей. Они откроются в Перми, Добрянском, Чайковском, Кунгурском районах. Такие данные предоставил на 7 июня региональный Роспотребнадзор.

Список официальных пляжей в Пермском крае в 2024 году:
  • Кама в районе станции КамГЭС, Пермь
  • Сылва, Новые Ляды, Пермь
  • Кама в районе автомоста на правом берегу, Пермь
  • Мотовилихинский пруд, Пермь
  • Кама ниже профилактория «Уральская Венеция», Добрянка
  • Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» №1
  • Кама, Добрянский район, Полазна, ООО Санаторий «Демидково» № 2
  • Кама, Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка»
  • правый берег р. Сылва, Городской пляж, г.Кунгур, ул.Воровского
  • левый берег Сылвы (р-н Машановской пристани), городской пляж, Кунгур, ул. Труда
  • правый берег Сылвы, Кунгур, ул. Воровского, 1
  • правый берег Сылвы (р-н Машзавода, подвесной мост), Кунгур
  • Тимкинский пруд, Пермский район, Гамово
  • Кама, Осинский городской пляж, Оса
  • Кама, городской пляж, Чайковский

Сейчас специалисты готовят пляжи к работе, отбирают пробы воды и песка. За весь сезон будет исследовано более 100 проб воды в зоне купания и 100 проб почвы. Пляжи допустят только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о его соответствии санитарным правилам.

По данным на 7 июня, пока разрешение получил только один пляж, который находится в Усть-Качке.

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