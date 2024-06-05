На Центральном рынке начали снос павильонов и палаток

Рядом с Центральным рынком в Перми начнут сносить павильоны и палатки. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района, они размещены на муниципальных участках самовольно, государственная собственность на них не разграничена.

В итоге с территории Центрального рынка и металлорынка уберут контейнеры и павильоны на шоссе Космонавтов, 22а; 24/1; 6Б и палатку на Пушкина, 100а. Пока собственникам дали время на самостоятельный демонтаж киосков.

Ранее мы рассказывали о том, что на Центральном рынке возведут еще один жилой дом с магазинами.