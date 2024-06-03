В начале недели в Пермь придет тридцатиградусная жара

Понедельник и вторник в Перми могут стать самыми жаркими за первую декаду июня. Такой прогноз дали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

3 июня в центральной части региона, в том числе в Перми, будет малооблачно и жарко: до +30°С. На севере прохладнее на 5-10°С, ожидаются грозовая деятельность и ливни, возможны шквалы до 15-18 м/с. На юге региона также возможны грозы.

Во вторник в Пермском крае потеплеет до +25…+27°С, в Перми ночью столбик термометра будет на отметке +13…+18°С, днем потеплеет до +25…+30°С. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди и грозы преимущественно по западу края, а в Перми есть вероятность гроз вечером.

В последующие три дня через Пермский край с запада на восток будет медленно перемещаться барическая депрессия. «С запада будет поступать умеренно теплая и очень влажная воздушная масса с температурой точки росы у земли +15…+18°С и общим влагосодержанием свыше 30 мм», – пояснили в ГИС-центре ПГНИУ. В среду и четверг во второй половине дня будут формироваться многочисленные малоподвижные скопления кучево-дождевых облаков с сильными ливневыми дождями и, возможно, с мелким градом.

В пятницу грозы ожидаются на юге Пермского края. Ночью будет в районе +12…+17°С, днем +20…+25°С. На выходные дни прогноз пока неопределенный. Скорее всего, ветра будут слабыми, и резких изменений характера погоды не ожидается. Зона дождей и гроз в субботу, вероятно, будет вытеснена на Южный Урал, но в воскресенье осадки могут вернуться. При этом погода будет умеренно теплой – ночью +11…+16°С, днем +18…+23°С, а на юге до +25°С.