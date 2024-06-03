Метеорологи рассказали, какой погоды ждать в июне

Июнь 2024 года в Пермском крае должен быть теплым, но при этом не дождливым. Средняя температура воздуха составит +17°C и это на 2,5°C, чем было в 2022 и 2023 годах. Количество осадков будет около нормы – в 2-3 раза больше, чем в прошлом июне, который считался аномально сухим, рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Начало июня будет теплее нормы, но не таким жарким, как было в 2015 году. В период 2-5 июня максимальная температура воздуха на большей части Пермского края окажется на отметках +23…+28°C. Со вторника, 4 июня, будет тепло и по ночам +13…+18°C. В это же время на Урал будет поступать прогретый влажный воздух, который принесет ливни и дожди. На северо-востоке региона в эти дни будет холоднее. Во второй пятидневке июня на территорию Пермского края поступит более прохладный воздух, а с ним и более значительные осадки. Больше всего почувствуют это на севере региона – днем температура воздуха будет на отметке +20°C. Несмотря на это, первая декада июня будет выше нормы на 2-3°C.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, прогнозы на вторую и третью декады июня более неопределенные. Во второй пятидневке прогнозируется положительная аномалия температуры воздуха на юге Европейской территории России и около нормы на севере. Тогда в Пермском крае можно ожидать неустойчивую погоду с существенными осадками. Но есть вероятность, что на регион с юга будут поступать мощные, но непродолжительные выносы тепла. В третьей декаде в Пермском крае также прогнозируется температура воздуха около нормы. Но она будет близкой к июльской, когда среднесуточная температура +17…+18°C.

Также, по прогнозам метеорологов, июнь 2024 года в Пермском крае будет отмечен более высокой грозовой активностью по сравнению с предыдущими годами.