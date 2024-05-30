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В субботу запретят продавать алкоголь

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В Перми в День защиты детей запретят продажу алкоголя. Ограничения будет действовать в течение 1 июня.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п на территории Пермского края, в том числе в Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение постановления грозит штрафом. Должностных лиц накажут на 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Отметим, что продажа алкоголя в Пермском крае была запрещена также 1, 9, 24 и 28 мая.

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