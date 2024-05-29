Самый поздний за последние шесть лет снегопад прошел в крае

В Пермском крае прошел самый поздний за шесть лет снегопад. В последний раз такой же был 1 июня 2018 года, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Мокрый снег прошел в Кудымкаре, Юрле и соседних населенных пунктах. Причиной стал малоподвижный фронт, который идет с северо-запада на юго-восток. Во второй половине дня в Перми началось резкое похолодание до +5 °С. Пока есть осадки в виде ледяной крупы, но не исключено, что они перейдут в фазу снега. Он возможен в северной части Перми и в Добрянском районе.

Средняя температура воздуха по итогам 29 дней мая в Перми составляет +6,1 °С. Май в Перми может стать холодным с 1969 года. Тогда средняя температура мая составила +4,8 °С.