18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Пермь надвигается шквалистый ветер

МЧС России

Пермяков предупредили о надвигающихся шквалистом ветре и грозах. Об ухудшении погодных условий рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

По данным Пермского ЦГМС, днем 28 мая местами прогнозируются грозы. Порывы будут достигать 15-20 м/с. «В связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — предупреждают в краевом МЧС.

Сильный ветер вместе с грозами в Перми наблюдались и в выходные. В итоге были повалены деревья по всему городу: на Островского, Светлогорской, Городецкой, Формовщиков, Цимлянской, на Соборной площади и других адресах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: