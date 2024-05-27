На Пермь надвигается шквалистый ветер

Пермяков предупредили о надвигающихся шквалистом ветре и грозах. Об ухудшении погодных условий рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

По данным Пермского ЦГМС, днем 28 мая местами прогнозируются грозы. Порывы будут достигать 15-20 м/с. «В связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — предупреждают в краевом МЧС.

Сильный ветер вместе с грозами в Перми наблюдались и в выходные. В итоге были повалены деревья по всему городу: на Островского, Светлогорской, Городецкой, Формовщиков, Цимлянской, на Соборной площади и других адресах.