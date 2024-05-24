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В субботу в Перми потеплеет до +25 градусов

Пресс-служба администрации Перми

В субботу в Пермский край придет недолгое, но резкое потепление. А уже в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. О прогнозе погоды рассказали в пермском Гидрометцентре.

В ночь на субботу пройдет дождь небольшой интенсивности, днем она возрастет до умеренной. На севере края прогремят грозы, будет ветрено – до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне +4…+9°С, а на востоке еще сохранятся слабые заморозки – до -1°С. Днем резко потеплеет: в регионе ожидается до +22…+27°С, в Перми около +25°С.

26 мая холодный фронт, который пройдет через Пермский край, обеспечит ночью и утром кратковременные дожди. Днем они будут не менее интенсивными. Ночью температура воздуха окажется на уровне +7…+12°С, в Перми около +8°С, на севере холоднее – +1…+6°С. Днем воздух прогреется слабо из-за затока арктического воздуха в Перми будет не выше +11°С, а на севере – +4…+9°С.

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