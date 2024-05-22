Из магазинов «Жизньмарт» в Перми стала исчезать еда после массового отравления в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга массово отравились готовой едой из «Жизньмарта». После этого продукция стала пропадать с полок магазинов сети в Перми.

Роспотребнадзор Свердловской области подтвердил информацию о 18 пострадавших, они начали обращаться с жалобами с 16 мая. Возбудителями кишечной инфекции стали сальмонелла, ротавирусы и норовирусы. По каждому случаю в Роспотребнадзоре проводят проверку.

В соцсетях появились списки готовой продукции, которую изымают в магазинах сети «Жизньмарт». Среди них – онигири с лососем, темаки, корн-доги, несладкие бельгийские вафли. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» посетители «Жизньмарта» на Луначарского 22 мая в продаже не было бельгийских вафель, роллов, сэндвичей, темаки и моти. А онигири, напротив, были.

Отметим, магазин «Жизньмарт» пообещал выплатить каждому пострадавшему по 1 млн рублей.