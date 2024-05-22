Огромная надпись «Добро пожаловать в Пензу!» появилась в районе аэропорта — ее видно с самолета

В районе аэропорта Большое Савино, на территории бывшего музея авиации на шоссе Космонавтов, 262, появилась огромная надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Ее создали несколько художников из арт-команды «Красим забор».

«Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете места слева», — подписал фотографию один из авторов, Лев Губин.

Это третья работа арт-команды «Красим забор». Первой была «А че это вы здесь делаете, а?» на Разгуляе, а после там же «Три столба, береза, 10 плит. Все так?».