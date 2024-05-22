В тренажерном зале в центре города прорвало трубу с кипятком

Тренажерный зал LevelUp на Газете Звезда затопило кипятком. О произошедшем рассказал владелец компании Андрей Шкляев в соцсетях.

Все случилось 21 мая. Лопнула труба с горячей водой, которая проходит рядом с залом. По словам Шкляева, уровень горячей воды во всем зале поднялся до отметки 53 см за несколько минут. Известно, что никто из посетителей тренажерного зала не пострадал. Но людям пришлось переодеваться на улице.

Поврежденная труба принадлежит компании «Т-Плюс», сообщает 59.ru. «20 мая после плановых гидравлических испытаний обнаружили дефект на тепловой сети в районе дома по улице Газеты Звезда, 12. Так как не было надлежащей герметизации ввода теплосети, в здании подтопило подвальное помещение», — пишет издание.

Сейчас в тренажерном зале ликвидируют последствия подтопления и подсчитывают ущерб. А представители тепловой компании устраняют дефекты и выясняют, имеют ли право владельцы размещать спортивный зал в подвале.

Отметим, зимой 2020 года кипятком затопило мини-отель «Карамель», который находился в подвальном помещении на Советской армии. Тогда все закончилось трагично, погибли несколько человек.