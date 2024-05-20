Парк Горького согласился снести несколько построек

Администрация парка Горького продолжает судиться с администрацией Перми. Власти требуют снести шесть объектов – они, по мнению чиновников, были самовольно установлены. Речь о двух летних кафе — «Халва» и Casa Mia, аттракционе «Дом Дракулы», зданиях общественных туалетов и гараже.

В администрации сделали запрос на выделение средств для проведения судебной экспертизы. Она должна подтвердить, что шесть объектов самовольно возведены и нарушают санитарные, противопожарные и другие нормы. На ее проведение нужно порядка 500 тыс. рублей, вопрос выделения денег рассмотрят в гордуме в июне.

Представители парка Горького предложили заключить соглашение по нескольким строениям, сообщает газета «Звезда». Представители готовы снести некапитальные здания, срок аренды которых закончится через несколько месяцев, а участок передать администрации. Еще две постройки парк пообещал привести в соответствие противопожарным и санитарным требованиям до августа-сентября 2024 года.