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Мясной завод продавал свинину под видом говядины

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Пермский мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» продавал свинину под видом говядины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В апреле сотрудник мясокомбината оформил ветеринарные документы на 950 кг говяжьего фарша. Но выяснилось, что для производства использовали только 950 кг свинины.

330 кг получившейся продукции отправили в магазины для продажи. Остальные 620 кг остались у завода. В итоге заводу выдали предписание о недопустимости нарушения правил оформления сопроводительных документов.

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