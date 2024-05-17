Мясной завод продавал свинину под видом говядины

Пермский мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» продавал свинину под видом говядины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В апреле сотрудник мясокомбината оформил ветеринарные документы на 950 кг говяжьего фарша. Но выяснилось, что для производства использовали только 950 кг свинины.

330 кг получившейся продукции отправили в магазины для продажи. Остальные 620 кг остались у завода. В итоге заводу выдали предписание о недопустимости нарушения правил оформления сопроводительных документов.