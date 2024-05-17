Снегом завалило трассу на севере края

Майские холода не отступают на севере Пермского края. На окраине региона, на трассе Вая – Вёлс, установился снежный покров в 24 см. Об этом рассказал в соцсетях глава Красновишерского района Евгений Верещагин.

Несмотря на период летнего содержания дорог, который начинается в Пермском крае в мае, на трассу пришлось отправлять снегоуборочную технику.

Также на вайскую дорогу вывели паропередвижную установку для обогрева водопропускных труб. На это ушло 9 часов. По словам чиновника, труба полностью была забита льдом, и это мешало отходу талых вод.