В городских лесах началась обработка от клещей

В лесах Перми начали проводить акарицидную обработку территории. Она коснется всех шести участковых лесничеств города – Верхне-Курьинского, Левшинского, Мотовилихинского, Нижне-Курьинского, Черняевского и Ново-Лядовского. Летом эти территории обработают от клещей повторно.

Работы стартуют с Черняевского леса, рассказали в «ПермГорЛес». Специалисты обработают места, где чаще всего гуляют горожане. Это комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, экотропы, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети.

Ранее территории кладбищ, городских парков и скверов Перми также были обработаны от клещей.

В «ПермГорЛес» напоминают: несмотря на акарицидную обработку территории, нужно соблюдать меры предосторожности. Перенести клещей могут птицы или животные, поэтому нельзя полностью полагаться на противоклещевой состав.