В «Олимпии» отремонтируют три бассейна

В спорткомплексе «Олимпия» проведут капитальные ремонты нескольких бассейнов. Компания начала искать подрядчика для соответствующих работ.

В техническом задании указано, что капремонт требуется трем бассейнам: большому, малому и «Олимпику». Нужно будет заменить герметик деформационных швов и облицовку чаш, а также отремонтировать обходные дорожки, переливные и грязевые лотки.

На эти цели спорткомплекс «Олимпия» готов выделить 8,8 млн рублей. Работы будут проводить с 15 по 12 августа.