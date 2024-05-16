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В «Олимпии» отремонтируют три бассейна

Unsplash/Clark Tai

В спорткомплексе «Олимпия» проведут капитальные ремонты нескольких бассейнов. Компания начала искать подрядчика для соответствующих работ.

В техническом задании указано, что капремонт требуется трем бассейнам: большому, малому и «Олимпику». Нужно будет заменить герметик деформационных швов и облицовку чаш, а также отремонтировать обходные дорожки, переливные и грязевые лотки.

На эти цели спорткомплекс «Олимпия» готов выделить 8,8 млн рублей. Работы будут проводить с 15 по 12 августа.

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