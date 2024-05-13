Два арктических вторжения и потепление: какой будет погода на этой неделе

Эта неделя в Пермском крае начнется с холодов, но постепенно придет повышение температуры воздуха. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, до прихода тепла предстоит пережить еще два арктических вторжения. Первое уже началось 12 мая и закончится 14 мая, температура воздуха будет ниже нормы на 7-9°С. За ним в середине недели придет кратковременно потепление, а следом еще одно арктическое вторжение. Но оно будет слабее, чем то, что наблюдается сейчас. В целом неделя окажется холоднее нормы на 4-5°С, осадков будет мало.

В понедельник и вторник вся территория Пермского края будет в тылу циклона. В итоге ночью 13, 14 и 15 мая будут заморозки до 0…-5°С, на севере и востоке до -7°С. Днем в понедельник возможны кратковременные ливневые дожди. Столбик термометра будет на отметке +5…+7°С в Перми, +3…+8°С в крае. Наиболее холодная воздушная масса поступит в ночь на вторник. Воздух днем еще не прогреется, поэтому столбик термометра будет +2…+7°С по краю и +5°С в Перми. В среду начнет немного теплеть: в Пермском крае ожидается до +7…+12°С и +10…+11°С в Перми.

В четверг наконец поступит умеренно теплая воздушная масса с северо-запада. Но одновременно с этим над северными районами начнет развиваться новое арктическое вторжение. В итоге в регионе ночью будет в основном 0…+5°С, а на юге заморозки до -2°С. Днем на севере потеплеет: ожидается до +15…+18°С. На юге будет на 2-3°С прохладнее, но в Перми также до +15°С. Вечером на севере Пермского края начнутся дожди.

В пятницу 17 мая ночью и днем холодный фронт начнет перемещаться с севера на юг. Это принесет дожди. Ночью ожидается +4…+9°С, на юге до +2°С. По прогнозам метеорологов, днем воздуха прогреется до +8…+13°С. В выходные предварительно можно ожидать прохладную, но комфортную погоду. Дневной прогрев в конце недели может быть более значительным – на северо-западе даже может быть до +20°.