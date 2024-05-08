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В Перми раздают фальшивые приглашения на «Бессмертный полк»

Пресс-служба администрации Перми

В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая якобы пройдет 9 мая у бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщила пресс-служба администрации Перми в официальном  телеграмм-канале.

 Подобные фейки распространяются и в других регионах. Городские власти призывают пермяков быть внимательными и напоминают, что в 2024 году очного шествия «Бессмертного полка» не будет. Акция пройдет в онлайн-формате. Это было сделано по соображениям безопасности. 

Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, в Госдуме предложить провести шествие по улицам города в другие даты: в середине лета или в начале осени.

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