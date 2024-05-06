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Остановку «Дом моделей» хотят переименовать

Пресс-служба администрации Перми

Остановку «Дом моделей» на улице Николая Островского в Перми могут переименовать. Название на замену, которое было предложено, «Гимназия 33».

С такой инициативой в городской совет по топонимике обратились представители учебного учреждения. Оно как раз находится неподалеку от остановки «Дом моделей».

Отметим, что Дома моделей, в честь которого, очевидно, была названа остановка, уже нет. Первый в Перми открылся в конце 60-х на Попова, 9. Официально он назывался «Дом моделей легкой промышленности». В последние годы переехал на Николая Островского, где просуществовал до 2000-х годов. Параллельно в Перми работал «Дом моделей бытового обслуживания» на Тополевом переулке, а затем он переехал на Куйбышева.

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