Рабочая неделя будет холодной и с осадками

Стал известен прогноз погоды в Перми на рабочую неделю – с 6 по 8 мая. Если кратко, будет умерено холодно со значительными осадками.

По данным пермского ЦГМС, 6 мая выпадут мокрый снег и дождь на юге и западе региона. В Перми утром и днем ожидаются умеренные осадки. Ветер юго-западный и западный, на юге и востоке его порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне +3…+8°С в Пермском крае и около +5°С в Перми.

7 мая влияние циклона сохранится, но зона и интенсивность осадков уменьшатся. Ночью дождь и мокрый снег выпадут в большинстве районов, а днем они будут кратковременными и не повсеместными. В Перми ночью выпадут небольшие осадки, а днем они будут несущественными. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью будет на уровне −3…+2°С, в Перми +1°С. Днем потеплеет в Пермском крае до +5…+10°С, в Перми ожидается около +7°С.

В среду очередной западный циклон принесет небольшие и умеренные осадки – это дожди, временами с мокрым снегом. Ночью в центральной части возможны сильные дожди, в южных районах днем ожидаются грозы. Ветер юго-восточный, южный, на юге с порывами до 17 м/с. Температурный фон, по данным метеорологов, чуть ниже климатической нормы: ночью 0…+5°С, на севере до −5°С, в Перми около +2°С. Днем ожидается: на крайнем юге до +18°С, на севере до +3°С, в Перми +10…+12°С.

По предварительному прогнозу, потепление в Пермском крае начнется с 11 мая.