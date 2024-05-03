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Стелу у Перми-2 пообещали оставить в прежнем месте

Пресс-служба администрации Перми

Стелу в честь 250-летия Перми, которая находится у железнодорожного вокзала, планируют сохранить и оставить в прежней локации.

Глава региона Дмитрий Махонин заметил, что память нужно сохранять. «Мы пока ее трогать не будем, но потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем», — передает ВЕТТА слова губернатора.

Ранее мы писали, что стелу перенесут из-за строительства третьего моста через Каму. Она появилась на площади Гайдара в 1970-е годы в честь 250-летнего юбилея города. Металлические рельефы на ней создавал известный скульптур Константин Собакин.

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