В выходные в Пермский край вернутся снегопады

Пермский край ждут похолодание и снегопады в некоторых районах. На севере региона с ночи установился снежный покров, а в соседних регионах – Кировской области и республике Коми – также выпали осадки.

3 мая будет развиваться арктическое вторжение. «Днем над Южным Уралом начнет формироваться новый циклон, под его влиянием вечером на юго-востоке края ожидается сильный мокрый снег с установлением временного снежного покрова. На остальной территории ожидаются слабые осадки в виде снега и крупы», — рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

Температура воздуха днем 3 мая составит около +1…+6°С. Это ниже нормы на 7°С, но еще не пик похолодания. Он придется на субботу, 4 мая. Холод будет сопровождаться умеренным северо-западным ветром. Максимальная температура воздуха днем может не превысить +3°С.

По данным Пермского гидрометцентра, также на юго-востоке региона возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит −6…−1°С, в Перми около −2°С. В Пермском крае ожидается днем +2…+7°С, в Перми +4…+6°С.

В воскресенье, 5 мая, влияние промежуточного гребня обеспечит погоду без существенных осадков и со слабым ветром. Ночью в крае будет −6…−1°С, в Перми около −2°С. Днем в регионе потеплеет до +4…+9°С, в Перми до +8°С.