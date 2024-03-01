Метеорологи рассказали, каким будет март в Пермском крае

Согласно долгосрочному прогнозу специалистов ГИС-центра ПГНИУ, температура воздуха в среднем за месяц будет близкой к норме. На юге окажется теплее, чем обычно, на севере – холоднее. В Гидрометцентре же утверждают, что март ожидается незначительно холоднее нормы (на 0,5-1°С). Что касается осадков, то их количество будет близким к норме, а вдоль Уральского хребта – больше.

Первые пять дней марта будут теплыми благодаря влиянию антициклона над Поволжьем. 2 и 3 марта возможны дневные оттепели до 0…+3°С на большей части края. Во второй пятидневке месяца будет серьезное похолодание с ночными морозами до -20° и ниже. Пик придется на 8-9 марта. В следующие пять дней марта возможно еще одно похолодание – температура будет на 1-3° ниже нормы.

У прогноза на вторую половину марта, как отмечают метеорологи, есть неопределенности. Ожидается активная циклоническая деятельность с периодическими вторжениями арктического воздуха. Температура на севере ЕТР и Урала будет ниже нормы на 1-4°С, а на юге – на столько же теплее. Это будет способствовать выпадению обильных осадков, в основном в виде снега.

«В этом году метеорологическая весна в марте если и наступит, то только в конце месяца, – рассказывает специалист ГИС-центра ПГНИУ. – В среднем дата наступления метеорологической весны в Перми близка к 1 апреля, а в последние годы отмечалась в 2021– 25 марта, в 2022 – 3 апреля и в 2023 – 13 марта».

За последние 4 года в первый месяц весны в Пермском крае были крупные погодные аномалии. В 2020 и 2023 годах среднемесячная температура в городе оказалась высокой, а в 2021 и 2022 годах, напротив, были морозы до -25…-30°С. В марте 2023-го зафиксирован рекордно ранний сход снежного покрова.

Февраль 2024 года незначительно отличается от нормы как по температуре, так и по количеству осадков. Но он стал холоднее, чем в 2022 и 2023 годах. В Перми средняя температура воздуха за февраль была на уровне -10,9°С, осадков выпало – 116% от нормы (38 мм).