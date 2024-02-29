Орнитологи изучат, куда летают птицы рядом с пермским аэропортом

Пермский аэропорт ищет орнитологов, которые исследуют взлетно-посадочную полосу и приаэродромные территории.

Специалистам нужно будет изучить активность птиц. В частности, выяснить места скопления пернатых, маршруты и высоту их полетов, а также узнать, насколько они активны в зависимости от сезона.

Орнитологи должны будут выдать аэропорту рекомендации о том, как предотвращать столкновения птиц с воздушными судами. Также в рамках работы предстоит спрогнозировать развитие орнитологической обстановки аэродрома в ближайшие годы. На эти цели из бюджета выделит 900 тыс. рублей.