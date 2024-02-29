Эспланада стала частью туристического центра Перми

Мэрия расширила границы туристического центра Перми. Соответствующее постановление появилась на сайте администрации.

Туристический центр города стал больше за счет включения в него эспланады и двух участков в микрорайоне Разгуляй. Площадь увеличилась с 76,5 га до 99,6 га.

В июле 2022 года городские власти определили границы туристического центра. Тогда в него включили территорию, ограниченную улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Осинской и Комсомольским проспектом.