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Эспланада стала частью туристического центра Перми

пресс-служба администрации Перми

Мэрия расширила границы туристического центра Перми. Соответствующее постановление появилась на сайте администрации.

Туристический центр города стал больше за счет включения в него эспланады и двух участков в микрорайоне Разгуляй. Площадь увеличилась с 76,5 га до 99,6 га.

В июле 2022 года городские власти определили границы туристического центра. Тогда в него включили территорию, ограниченную улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Осинской и Комсомольским проспектом.

администрация города

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