На Пермь надвигается неожиданный снегопад

В Перми начался не прогнозировавшийся ранее снегопад. Синоптики говорят, что осадки продолжатся и в четверг, 29 февраля.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, снегопад начался под влиянием теплого фронта слабовыраженного циклона с центром над Архангельской областью. Осадки по прогнозам ожидались только на севере региона. Пока снегопад слабый, до 2 мм, к вечеру возможно прояснение.

«Завтра, когда этот же циклон будет проходить вблизи северных границ края, его основная зона осадков снова достигнет Перми. На этот раз прогнозируется уже умеренный снег (до 5 мм), то есть первый существенный снегопад в Перми более чем за две недели (с 13 февраля)», – объясняют метеорологи.

В итоге месячная норма осадков за февраль будет выше, чем ожидалось. Пока выпало около 33 мм за месяц.