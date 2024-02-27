За последние 70 лет в Перми стало меньше холодных дней

Погода в Перми за последние 70 лет стала более теплой. Количество жарких дней выросло, а холодных, напротив, уменьшилось. Аналитику подготовили специалисты сервиса «Яндекс.Погода».

Число зимних дней с температурой ниже -10°С сократилось по сравнению с 1950-ми на 14,5%. Последний рекорд холода в Перми был установлен 46 лет назад – 31 декабря 1978 года зафиксировали -47,1°С. А рекорд жары побит в 2023-м – 11 июля столбик термометра оказался на отметке 37,5°С. По данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России.

Среднее количество дней, когда в городе лежал снег, также поменялось. Если в 1970-х их было 202 в году, то в 2020-м – чуть больше 166. Устойчивый снежный покров теперь также формируется позже. Согласно исследованиям, в 1950-1980 снег выпадал в Перми в середине октября, а в 2020-м сроки сдвинулись в среднем на 10 дней и сместились к началу ноября.