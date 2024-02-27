В Перми появился новый экскурсионный маршрут

В Перми запускается новый маршрут экскурсионного автобуса №300т. Он посвящен историям о любви.

На маршруте №300т открывается серия экскурсий «Пермь вечерняя. Истории о любви» с 1 марта. Жители смогут проехать по живописным улицам города, пропитанным любовью и красотой, и взглянуть на него по-другому. Маршрут начинается от здания железнодорожного вокзала Пермь-1, пройдет по улицам Монастырская, 25 Октября, Ленина, Екатерининская, Сибирская, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту.

«Это не только познавательная экскурсия, но и размышление о том, как в Перми умели любить и чувствовать, на что были готовы ради любви. Экскурсия позволит проникнуться этими историями, заново влюбиться в Пермь, увидеть ее красоту и чувственность», – рассказывает перевозчик автобусного маршрута Денис Миронов.

Напомним, экскурсионный автобус №300т был посвящен 300-летнему юбилею города. Он стал курсировать по достопримечательностям с мая 2023 года. В автобусе на медиапанеле демонстрируются архивные кадры старой Перми, а во время движения аудиогид рассказывает о достопримечательностях города, его истории, о знаменитых жителях и гостях.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+