На неделе в Перми ожидается до трех градусов тепла

В последнюю неделю зимы 2024 года в Перми будет малооблачно и в целом тепло. Погода приобретает предвесенний характер с дневными оттепелями, они будут более интенсивными в конце недели.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, начинается постепенное разрушение антициклона, который принес сухую погоду. Но на смену ему придет новый, на этот раз с центром над Средним Поволжьем. Из-за него в Прикамье также будет дефицит осадков, а на севере края окажется теплее, чем на юге. Общий температурный фон повысится. На юге будет теплее нормы на 1-2°С, на севере — на 4-7°С.

В понедельник, вторник и среду на юге Пермского края ожидается -8…-15°С ночью (на крайнем юге до -18°С), днем воздух будет прогреваться до 0…-5°С, в Перми -1…-3°С. На севере в понедельник будет небольшой снег, а во вторник без осадков. В среду потеплеет, возможен небольшой снег. Все три дня на севере температура воздуха будет -3…-8°С, а днем -3…+2°С.

В четверг влияние антициклона будет ослабевать. На севере ожидаются существенные снегопады, на юге и в центральных районах их не будет. Температура воздуха мало изменится по сравнению с предыдущими днями – на юге днем до -5°С, на севере – до -3°С.

В пятницу 1 марта ожидается выход циклона с Архангельской области на Приполярный Урал. Пермский край окажется в его теплом секторе. Поэтому, по данным синоптиков, высока вероятность прояснений, днем возможна оттепель до +3°С и на севере, и на юге региона.