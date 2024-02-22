Известно, когда в Пермский край придет весенняя оттепель

Сибирский антициклон принес в Пермский край усиление морозов. И жителей еще ждут холодные ночи. Но специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали, когда пермякам ждать весенней оттепели.

В ночь на 22 февраля морозы усилились почти до -30°С – такая температура была зафиксирована в Чернушке. В Перми минимумом стала отметка в -15,4°С. Самой холодной в городе станет ночь на 23 февраля, когда столбик термометра при малооблачной погоде окажется на отметке до -20°С, на юге края ожидается до -25°С.

С 25 февраля воздушная масса будет поступать с юго-запада. И это значит в Пермском крае будет потепление, которое можно назвать первыми признаками весны. «В дневное время на следующей неделе уже можно ожидать слабые оттепели, хотя в ночные часы сохранятся существенные морозы (по югу края до -20°С). Суточный ход температуры воздуха на юге края может превышать -20°С», – рассказывают специалисты ГИС-центра.

При этом погода до конца февраля и в первые дни марта в Прикамье будет без осадков, малооблачной на юге и облачной на севере. Это может стать самым длительным периодом без снега с начала нынешней зимы.