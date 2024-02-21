На «Город встреч» выделят более 150 миллионов рублей

На летний фестиваль «Город встреч» в Перми выделят 154,4 млн рублей из регионального бюджета.

«Город встреч» был посвящен 300-летию Перми. Фестиваль проходил с 17 июня по 26 августа на разных городских локациях. За несколько месяцев были организованы десятки разных событий: концертов, экологических и энтографических фестивалей и других мероприятий.

По данным «Коммерсанта», на повторное проведение «Города встреч» выделяет субсидию АНО «Агентство новых технологий», учрежденное министерством культуры. Эта указано в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Напомним, в конце 2023 года краевые власти уже говорили о планах сделать фестиваль «Город встреч» постоянным.