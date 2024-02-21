Пермские метеорологи не согласны с тем, что лето в России будет рекордно жарким

СМИ сообщили, что лето 2024 года в России будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Пермские эксперты не согласны, они объяснили корреспонденту «Прм.Собака.ru», почему это утверждение ошибочно.

Метеорологи заявили, что уже в июне температура выше нормы на 7 градусов ожидается в большинстве регионов России. 35°C тепла будет в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Рекорды стоит ждать и на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири и регионах Поволжья. Считается, что на климат по всему миру окажет влияние тепловое явление Эль-Ниньо, и подобные погодные аномалии ожидаются везде.

Специалист гис-центра ПГНИУ Андрей Шихов объяснил, что изначально была информация о том, что Эль-Ниньо в 2024 году окажется самым теплым в истории наблюдений в среднем по миру. «Поэтому непонятно, откуда информация о том, что лето будет рекордно жарким, особенно в Москве, где превзойти рекорд 2010 года достаточно сложно. Также не выражена связь между средней температурой по миру и конкретно в Пермском крае. Поэтому нет оснований утверждать, что лето действительно будет рекордно жарким, особенно у нас, где последние три и так были теплыми», — говорит Шихов.

«Если в Москве и на ЕТР ожидается жаркая погода, далеко не факт, что на Урале тоже будет жарко. Урал — это не Европа в полном смысле, а ее восточная окраина, граничащая с Западной Сибирью, — говорят специалисты «Метеоролог и я». — Часто, если в западных регионах России стоит жаркая погода, то на Урале (и тем более в Западной Сибири) прохладно, и наоборот».

По словам метеорологов, пока действительно прослеживаются сигналы того, что на территории Европы летом часто будут формироваться блокирующие процессы, когда на одну территорию интенсивно выносится тепло, на другую — холод. Но неизвестно, куда попадет при этом Пермский край.

Специалисты «Метеоролог и я» объясняют, что прогнозы с заблаговременностью месяц и более не могут быть точными, даже примерно точными. Дело в том, что на погоду влияет слишком много факторов. И сейчас эксперты могут только отслеживать некоторые сигналы от процессов, которые происходят в атмосфере и океане, и отталкиваться от этого в долгосрочных прогнозах. В природе очень много факторов, которые меняют траекторию погоды, и иногда достаточного самого маленького, чтобы все изменилось до неузнаваемости.