В выходные в Пермь придет постепенное потепление

Жителей Пермского края ждет постепенное потепление в ближайшие выходные. Центр антициклона будет отступать в Казахстан, арктический воздух перейдет к Сибири. По данным ГИС-центра ПГНИУ, малооблачная погода сохранится в восточной части региона до вечера воскресенья, а по высотам распространится более теплая воздушная масса.

В ночь на субботу, 17 февраля, в Перми ожидается около -25°С, а на юго-западе до -20°С, а на северо-востоке до -32°С. Днем потеплеет до -12…-17°С.

Ночью в воскресенье, 18 февраля, в Перми будет около -20°С, в крае -18…-23°С. Днем столбик термометра поднимется до 8…-13°С в районах и -8…-10°С в городе. Ожидается умеренный южный ветер с порывами до 10-12 м/с. На большей части Пермского края осадков не будет, но вечером на западе и севере региона ожидается снег.