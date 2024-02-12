В Перми увеличат тариф на отопление

С 1 июля 2024 года жители Перми столкнутся с увеличением тарифов на отопление. Согласно договоренности между администрацией города и ПАО «Т Плюс», цены на тепло в зоне теплоснабжения «Пермь» (включая магистральные сети, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) и в микрорайоне Заостровка вырастут на 13,8%, а в других районах города — на 12,8%. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на департамент ЖКХ Пермского края. В Пермском крае установлен максимально допустимый рост тарифов на коммунальные услуги на уровне 15,1%.