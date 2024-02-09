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На газопроводе в Пермском крае произошел взрыв

unsplash.com

В результате взрыва и пожара на газопроводе в деревне Солодовка Куединского округа Прикамья четверо пострадавших были доставлены в Пермь для медицинской помощи. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Губернатор Дмитрий Махонин также сообщил о перевозке пострадавших в краевой центр и поручил министерству труда и социального развития оказать помощь всем пострадавшим, включая материальную поддержку. Двое из пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, были доставлены в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Двое детей, которым не угрожает опасность для жизни, также были отправлены в Пермь для наблюдения под присмотром специалистов. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской центральной районной больнице. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, их состояние контролируется круглосуточно медицинским персоналом.

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