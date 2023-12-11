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На этой неделе в Перми откроются бесплатные катки

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В Перми 15 декабря стартует проект «Ледовый сезон», в рамках которого можно бесплатно посещать муниципальные катки. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, покататься на конках бесплатно можно будет на шести муниципальных катках:

  • стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52);
  • стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12);
  • спортивный комплекс «Победа» (Обвинская ул., 9);
  • стадион «Молния» (Волховская ул., 26)
  • каток у «Гознака» (Кавалерийская ул., 3А)
  • стадион «Авангард» (Светлогорская ул.,14).

Посещать катки бесплатно можно будет по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

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